Jennifer Aniston sostiene l'ex-marito Justin Theroux: ecco per quale buona causa

Jennifer Aniston e l'ex-marito Justin Theroux sono rimasti in ottimi rapporti d'amicizia nonostante la separazione dopo parecchi anni di matrimonio e recentemente l'attrice ha offerto il suo sostegno a Theroux per rinforzare il supporto verso una buona causa, ovvero aiutare tutti quei cani in difficoltà che faticano a trovare una casa.

Proprio Theroux è intervenuto sul suo profilo Instagram per incentivare le persone a prendere con sé un cane in difficoltà e che magari fatica a trovare una casa proprio come ha fatto lui. Nel profilo social l'attore ha condiviso degli scatti di Kuma, il suo cane che adesso ha perfino un profilo Instagram tutto suo.

Tutto questo ha emozionato tantissimo Jennifer Aniston, che ha subito scritto: "Adoro quello che questi due stanno facendo per aiutare le persone che aiutano i cuccioli che aiutano le persone. Hanno contribuito a salvare 60 cani alla @austinpetsalive ieri". L'attore ha immediatamente riportato la foto di Jen e scritto: "Grazie Jen", poi lo ha fatto nello stesso account di Kuma, che a sua volta ha scritto: "Grazie zia Jen".

Jennifer Aniston e Justin Theroux si sono incontrati nel 2011, fidanzandosi un anno dopo e sposandosi segretamente nell'agosto del 2015. Due anni e mezzo dopo, la coppia ha annunciato poi la separazione, e a quanto pare, nel corso di questa storia d'amore, un grosso aiuto è arrivato da Jason Bateman uno dei più cari amici della coppia.

Theroux ha rivelato che i consigli della star di Ozark sono stati fondamentali e che gli hanno permesso di non lasciarsi affliggere troppo dai commenti che circolavano: "Jason Bateman mi ha aiutato molto, mi ha dato alcuni consigli che si sono rivelati davvero importanti quando tutto questo stava succedendo. Lui mi ha detto: 'Guarda nello star system sta per nascere un nuovo personaggio. Sembri tu, ma non sei tu in realtà. Quel personaggio è, sai, arrabbiato, quel personaggio ha un problema, quel personaggio è, sai, dolce. È solo questa piccola telenovela che viene scritta a margine, ma non si tratta della vera storia'".

Jennifer Aniston è attualmente su Apple TV+ con la seconda stagione di The Morning Show.