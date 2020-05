Jennifer Aniston e quello scherzo a tema Friends sul set di Come ti Spaccio la Famiglia

Jennifer Aniston ha ormai un bel po' di anni di carriera alle spalle ed è senza ombra di dubbio una delle attrici più affermate e ben volute di Hollywood: inevitabilmente, però, al suo nome sarà sempre associato quello della Rachel Green di Friends.

Il teorema vale per tutti coloro che abbiano in qualche modo a che fare con Jennifer, dai semplici fan ai suoi colleghi: soprattutto per chi è alla sua prima esperienza lavorativa con l'attrice, dunque, è quasi impossibile evitare di cedere alla tentazione di far riferimento alla storica sitcom.

Ne sanno qualcosa i protagonisti di Come ti Spaccio la Famiglia, commedia sicuramente annoverabile tra i film più apprezzati della Jennifer Aniston post-Friends: nei bloopers del film è infatti stato inserito il video di uno scherzo organizzato dalle co-star di Jennifer durante la ripresa di una sequenza.

La scena in questione prevedeva che venisse riprodotta la canzone Waterfalls delle TLC, ma quando Jason Sudeikis accende lo stereo le note che fuoriescono sono quelle di un pezzo che i fan di Friends conoscono fin troppo bene.

Esatto, stiamo parlando di I'll Be There For You dei The Rembrandts, ormai passata alla storia come sigla dello show con Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow. Un piccolo scherzo che sembra esser stato decisamente apprezzato dall'attrice, che nel video sembra decisamente faticare a trattenere un po' di commozione. A proposito di reazioni: recentemente abbiamo visto proprio quella di Jennifer Aniston a un live del suo ex, John Mayer.