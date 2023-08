Jennifer Aniston si scaglia contro la cancel culture: 'Non sono tutti Weinstein'

Per Harvey Weinstein il "sesso era merce di scambio" tra lui e le attrici: il produttore di Hollywood, accusato di molestie e aggressioni sessuali, avrebbe avuto contatti anche con Jennifer Aniston: l'attrice si è scagliata contro la cancel culture parlando proprio dei sui rapporti con Weinstein.

Weinstein nega che l'attrice abbia vissuto momenti spiacevoli con lui: le strade del produttore e dell'attrice si sono incrociate e Aniston ha raccontato di aver avuto il produttore proprio all'interno della sua roulotte durante un film: "Ricordo che in realtà è venuto a trovarmi durante le riprese di un film per propormi un altro film - ha detto Aniston a Wall Street Journal Magazine - e ricordo consapevolmente di aver avuto una persona nella mia roulotte".

Ma, l'attrice ha voluto sottolineare il proprio distacco dalla cancel culture che ritiene diventata troppo estrema: "Sono stufa della cancel culture - continua Jennifer Aniston - probabilmente verrò criticata quando lo dirò ma non capisco cosa significhi. Non c'è redenzione? Non lo so ma non metto tutti nel paniere di Harvey Weinstein". Per la star di Friends, non tutti i produttori sono come Harvey Weinstein ma c'è anche del buono nell'industria cinematografica.

Il caso Harvey, scoppiato nel 2017 ha visto oltre 90 donne accusare l'ex re di Hollywood di abusi sessuali e violenze. Il produttore è attualmente in carcere mentre di recente Samantha Morton ha raccontato che proprio Harvey Weinstein tentò di far affondare la sua carriera.