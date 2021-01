Jennifer Aniston: 'Quando ho scoperto della gravidanza della Jolie sono stata male'

Per sette anni Jennifer Aniston ha avuto una relazione con Brad Pitt, uno degli uomini più ambiti di Hollywood. I due sono stati una delle coppie più seguite dai tabloid americani, ma nel 2005 quella che sembrava una delle storie più stabili dello show busness si è conclusa.

Dopo la rottura, sono iniziate le voci su una possibile relazione tra il rubacuori di Hollywood e Angelina Jolie, una storia d'amore che sarebbe iniziata durante le riprese del film Mr. and Mrs. Smith. Questa notizia avrebbe gettato la Aniston nello sconforto più totale ma, uno dei momenti peggiori è stato quando l'attrice ha appreso la notizia della gravidanza della Jolie.

Secondo quanto riportato da una giornalista di Vanity Fair, dopo una domanda sulla gravidanza della nuova compagna del suo ex marito, la Aniston non sarebbe riuscita a trattenere le lacrime. Nel corso swll stessa intervista, la star di Friends ha detto di essere rimasta scioccata dalle foto di Pitt e Jolie, con il piccolo Maddox su una spiaggia in Kenya e ha rivelato di aver provato rabbia, dolore e vergogna.

Sebbene la carriera di Jennifer Aniston sia proseguita a gonfie vele, in molti sostengono che la fine della relazione con Brad Pitt abbia particolarmente scosso l'attrice. Sebbene la loro storia sia sta più complessa di quanto sia apparsa ai fan, i due attualmente sembrano essere in ottimi rapporti come ha dimostrato anche la reunion virtuale dello scorso settembre.