Jennifer Aniston ha finalmente perdonato il padre che l'abbandonò da bambina

Il rapporto di Jennifer Aniston con i suoi genitori non è mai stato dei più facili: la star di Friends fu praticamente abbandonata dal padre quando aveva soli 11 anni e, nonostante alcuni tentativi fatti dall'uomo negli anni successivi, per decenni l'attrice non ha voluto sapere nulla di lui.

Pare, però, che la quarantena abbia compiuto il miracolo. Non si tratta di una cosa improvvisa, ovviamente: una persona vicina all'attrice ha infatti svelato che John e Jennifer Aniston si sarebbero riavvicinati già da tempo, non riuscendo però mai a stringere un rapporto di completa fiducia e navigando sempre tra alti e numerosi bassi.

La stessa Jennifer aveva postato una foto su Instagram che la ritraeva insieme al padre, alcuni mesi fa; con l'inizio della quarantena, però, pare che i rapporti tra i due si siano fatti sereni come non lo erano mai stati prima. "Da quando è cominciata la quarantena si sentono quasi tutti i giorni, e non sono chiacchierate veloci. Forse lei ha capito che la vita è breve, e vuole che tutto vada al meglio" ha svelato sempre la stessa fonte vicina all'attrice di ...E Alla Fine Arriva Polly.

Non possiamo che sperare, a questo punto, che le cose continuino ad andare così anche dopo la fine dell'emergenza! A proposito di coronavirus, qualche tempo fa abbiamo assistito alla sorpresa di Jennifer Aniston a un'infermiera.