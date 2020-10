Jennifer Aniston non è più la regina di Instagram: ecco chi ha battuto il suo record

L'avvento di Jennifer Aniston su Instagram causò un vero e proprio terremoto nel mondo dei social, qualche tempo fa: la star di Friends, come tutti ricorderete, riuscì a guadagnare un numero incredibile di follower in tempi straordinariamente brevi.

Un milione di fan cominciarono infatti a seguire l'account dell'attrice nel giro di appena 5 ore e 16 minuti, consentendole di battere il record di velocità precedentemente detenuto da Harry e Meghan (Duca e Duchessa del Sussex impiegarono 5 ore e 45 minuti a raggiungere il milione di follower).

Da qualche tempo, però, il record non appartiene più all'ex-signora Pitt: a spodestare l'amatissima attrice è infatti arrivato David Attenborough, recentemente approdato su Instagram con la potenza di un uragano. Il noto divulgatore scientifico è infatti riuscito a raggiungere 1 milione di follower in sole 4 ore e 44 minuti, facendo letteralmente mangiare la polvere all'ex-Rachel Green di Friends!

"I continenti sono in fiamme. I ghiacciai si stanno sciogliendo. Le barriere coralline stanno morendo. I pesci stanno scomparendo dai nostri oceani. La lista potrebbe continuare all’infinito. Salvare il nostro pianeta è ora una sfida per i mass media" scrive Attenborough spiegando la sua decisione di iscriversi ad Instagram: il profilo di Attenborough, inoltre, è stato il primo a raggiungere quota 2,5 milioni di follower in appena 24 ore!

Avete già in mente un nome capace di detronizzare Attenborough? Fatecelo sapere nei commenti! Jennifer Aniston, dal canto suo, avrà sicuramente altro a cui pensare: in questi giorni è infatti pronta a ripartire la produzione di The Morning Show.