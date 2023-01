Jennifer Aniston e Julia Roberts protagoniste di una nuova comedy Amazon!

Julia Roberts e Jennifer Anniston saranno le protagoniste di una nuova commedia, ad oggi ancora senza titolo, del regista di “Palm Springs” Max Barbakow.

Come riportato da Deadline, Amazon è riuscita ad accaparrarsi i diritti della pellicola, uscendo vincitrice da una guerra scatenata dai numerosi studios che hanno provato fino all'ultimo a portarsi a casa il progetto.

Prodotto insieme alla società di Margot Robbie, la LuckyChap Entertainment, il film sarà scritto e diretto da Barbakow. La commedia viene descritta come una "body swap comedy" con protagoniste le due amatissime dive di Hollywood, ma oltre questo non sono stati rivelati ulteriori dettagli relativi alla trama.

La pellicola proverà così a seguire la scia dei recenti successi di Amazon, come "Ticket to Paradise" con Roberts e George Clooney e "The Lost City" con Sandra Bullock e Channing Tatum. Altre pellicole in uscita della società sono il documentario "Judy Blume Forever" e la commedia romantica diretta da Dave Franco e interpretata da Alison Brie e Jay Ellis "Somebody I Used to Know".

E voi siete curiosi di vedere questo nuova comedy? Ditecelo qui sotto nei commenti! Prima di salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento sui film di gennaio 2023 di Amazon Prime Video. Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!