Jennifer Aniston: 'Il mio matrimonio con Brad Pitt è stato orribile'

Jennifer Aniston e Brad Pitt sono state una delle coppie più amate di Hollywood ma, a quanto pare il loro rapporto è stato piuttosto complicato. A rivelarlo è stata la stessa attrice intervistata da Oprah Winfrey, sostenendo che il peso delle aspettative dei media ha irrimediabilmente compromesso il loro matrimonio.

"Tutto quello che veniva detto di me e Brad era lontanissimo dalla realtà. Eravamo tutt'altro che una coppia d'oro. I media parlavano di una favola che non esisteva. Abbiamo provato disperatamente a vivere le aspettative di quello che veniva raccontato, quella vita perfetta che veniva dipinta ma, la realtà non è mai come quello che immaginiamo".

Insomma, a detta di Jennifer Aniston la sua relazione con Brad Pitt è naufragato proprio per le enormi aspettative riposte nella coppia dal pubblico e dai media: "I media hanno creato un'immagine fittizia, lo fanno sempre: mostrano quello che succede sul red carpet, non quello che le persone vivono realmente nella loro vita. Non c'è niente di reale sui giornali. È tutto finto. Tu sei un essere umano con esperienze da essere umano e l'unica differenza tra te e chiunque altro al mondo è che tu finisci sui giornali. Ma la tua vita privata, i tuoi sentimenti, i tuoi amori, i tuoi successi, le tue sofferenze, tutto - vivi tutto come chiunque altro".

Alcuni anni fa Brad Pitt ha chiesto ufficialmente scusa alla Aniston per i suoi comportamenti. I due sembrano essere ora in buoni rapporti come ha dimostrato anche la reunion virtuale dello scorso settembre.