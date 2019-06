Jennifer Aniston è nel film Netflix Murder Mystery perché voleva lavorare con Adam Sandler

Nel corso di una recente intervista promozionale con The Hollywood Reporter, Jennifer Aniston ha rivelato di aver firmato per la parte nel nuovo film Murder Misteri perché aveva voglia di tornare a lavorare con il suo amico di lunga data Adam Sanderl.

I due, protagonisti nel 2011 della commedia Mia Moglie Per Finta, sono stati intercettanti dal magazine losangelino alla premiere del nuovo film Netflix, che uscirà sulla piattaforma di streaming on demand da domani venerdì' 14 giugno.

La Aniston, categorica, ha dichiarato: "Sono in questo film esclusivamente per Adam, è l'unica ragione."

Sandler, d'altra parte, con la solita battuta pronta ha scherzato sul fatto che "sono migliorato molto nel corso degli anni, e penso che Jennifer stia lottando con tutta se stessa per starmi alle costole. Credo che, prima o poi, riuscirà a stare al mio passo."

Murder Mystery racconta la storia di una coppia americana che va in vacanza in Europa e finisce per essere incastrata per l'omicidio di un anziano miliardario. "Quello che mi piaceva maggiormente era che si tratta di una coppia sposata che si stava allontanando ma che nel corso del film si riavvicina, il film parla di quanto in un matrimonio sia importante sostenersi a vicenda e fidarsi l'uno dell'altro", ha detto Sandler dal tappeto rosso. "È un film molto romantico sul matrimonio, è quello che mi è piaciuto."

Il film è il sesto progetto fra Sandler e Netflix in attesa degli imminenti settimo ed ottavo, ovvero Uncut Gems e il neo annunciato Hubie Halloween.

Per altre notizie, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Murder Mystery.