Jennifer Aniston e il dramma dell'infertilità: 'Le ho provate tutte per restare incinta'

Per anni Jennifer Aniston è stata tartassata da domande su possibili gravidanze e solo ora l'attrice ha deciso di parlare a cuore aperto dei suoi problemi di infertilità che le hanno impedito di diventare madre.

Intervistata da People Magazine ha detto: "Ho cercato a lungo di rimanere incinta. È stato un percorso difficile, durato diversi anni. Ho provato anche con la fecondazione assistita, ho bevuto tisane cinesi, le ho provate tutte".

Parlando poi delle molteplici insinuazioni fatte sul suo conto ha aggiunto: "Fra l’altro, c’era questa narrativa che mi dipingeva come egoista, concentrata solo sulla carriera, si diceva che mio marito Justin Theroux mi avesse lasciata per questo. Erano tutte bugie. Se solo, quando ero ancora in tempo, qualcuno mi avesse dato il giusto consiglio e mi avesse detto ‘congela gli ovuli. Fatti un favore’. Non ci ho pensato, ed eccomi qui, mi ritrovo oggi senza più alcuna possibilità".

Tempo fa Jennifer Aniston ha anche smentito possibili adozioni, ammettendo di aver ormai accettato l'impossibilità di avere bambini e a tal proposito ha affermato: "Non ho rimpianti. Ora mi sento sollevata perché non c’è più l’incertezza. Non ci devo più pensare, è finita".

Insomma, le molte notizie fasulle diffuse sulle riviste le hanno procurato grandi dispiaceri negli anni ma ora, la star di Friends è una donna matura e ha deciso di parlare senza remore del proprio dramma proprio per essere di supporto alle molte altre donne che stanno vivendo il suo stesso problema.