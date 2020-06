Jennifer Aniston ha davvero un pessimo odore, parola di Alec Baldwin

Che non sia tutto oro ciò che luccica è un concetto che ci hanno ripetuto in tutte le salse sin dal primo raggiungimento dell'età della ragione: il discorso vale anche relativamente alle star di Hollywood come Jennifer Aniston, se è vero ad esempio che proprio l'ex-star di Friends nasconde un piccolo scheletro nell'armadio.

La bellezza di Aniston è cosa nota: l'attrice è una delle personalità più ammirate e invidiate al mondo per il modo in cui è stata capace di mantenere intatto il proprio aspetto nel corso degli anni, al punto che sono in molti a considerarla addirittura più bella oggi che ai tempi del suo esordio nella serie con Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc.

Pare, però, che addirittura la bella Jennifer abbia qualcosa di cui non andare proprio fiera: sembra infatti che a Hollywood e dintorni sia piuttosto diffusa la voce secondo cui l'attrice si porti addosso un odore non proprio piacevole. A rivelarlo è stato Alec Baldwin, che ha additato l'eccessivo consumo di caffè come causa dell'odore pungente della sua collega, che a quanto pare avrebbe dei problemi piuttosto evidenti di alito pesante.

Siamo sicuri, comunque, che neanche questo piccolo segreto riuscirà a scalfire l'aura di perfezione che l'ex-signora Pitt si porta addosso praticamente dai primi anni della sua carriera. Di recente, intanto, abbiamo visto la reazione di Jennifer Aniston a una live del suo ex; a quanto pare, invece, va tutto a Courteney Cox il merito della reunion di Friends.