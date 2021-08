Jennifer Aniston e Adam Sandler di nuovo su Netflix, Murder Mystery 2 è ufficiale

A due anni dall'annuncio di Murder Mystery 2, il servizio di streaming on demand Netflix ha finalmente concluso le trattative e ufficializzato il sequel di uno dei suoi più grandi successi commerciali, con Jennifer Aniston e Adam Driver pronti per tornare nei panni dei protagonisti.

Nelle scorse ore è stato infatti riferito che il sequel di Murder Mystery ha trovato un regista in Jeremy Garelick, il produttore/regista dietro film come The Wedding Ringer e The Break-Up, l'ultimo dei quali fu interpretato dalla stessa Aniston insieme a Vince Vaughn. Una sceneggiatura per il sequel di Murder Mystery è già stata scritta da James Vanderbilt, ma secondo i rapporti Garelick apporterà delle modifiche. Infine, secondo le informazioni diramata la produzione del sequel è stata accelerata da Netflix e le riprese dovrebbero iniziare presto tra Parigi e i Caraibi.

Il primo Murder Mystery è stato un successo clamoroso per Netflix nel 2019, con quasi 30,9 milioni di spettatori nei primi tre giorni dalla sua uscita. All'epoca, fu il debutto più grande di sempre per un film Netflix. Considerato il cambiamento di coordinate che ha subito l'intrattenimento negli anni del covid, ci si aspetta che il sequel di Murder Mystery possa fare addirittura meglio: al momento dell'uscita del capitolo originale, infatti, Netflix stava spingendo duramente per offrire contenuti originali ai propri abbonati e 'strappare' pubblico alle catene dei cinema con nuovi film di successo da vedere comodamente a casa; ora però la pandemia di COVID-19 ha cambiato drasticamente le regole del gioco, poiché il pubblico ha effettuato il passaggio di massa dal modello teatrale al modello di streaming domestico con anni di anticipo rispetto alle previsioni dell'industria.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.