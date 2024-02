Jenna Ortega virale per una scena di sesso con Martin Freeman: i fan sono scandalizzati

Miller's Girl è il nuovo film di Jenna Ortega, superstar di Mercoledì e di X di Ty West, e in questi giorni il titolo ha fatto parlato parlare di sé soprattutto per le tante scene bollenti e particolarmente realistiche che hanno invaso tanto i grandi schermi del Nord-America quanto i social.

Miller's Girl è una commedia nera della sceneggiatrice e regista Jade Halley Bartlett, e vede Jenna Ortega nei panni della studentesse diciottenne Cairo Sweet, che intraprende una relazione con il suo professore di inglese Jonathan Miller, ultracinquantenne e sposato, interpretato dalla star della Marvel e de Lo Hobbit Martin Freeman, in uno dei ruoli più scomodi della sua carriera.

Nella realtà, Jenna Ortega ha 21 anni e Martin Freeman 52, una differenza di età di 31 anni che è stata sottolineata diverse volte sui social dai fan: in questi giorni, infatti, il film è diventato virale dopo che la scena 'incriminata', nella quale Cairo e Jonathan si abbandonano alla passione, è trapela online e ha fatto il giro della piattaforma X, sulla quale l'hashtag 'Jenna did what?!' è stato uno dei più utilizzati, mandando in trend il film e i due attori hollywoodiani.

Ricordiamo che Jenna Ortega è una delle star più popolari e richieste al mondo, attualmente: nelle scorse settimane ha dovuto abbandonare Scream 7 per motivi di agenda e di cachet, e molto presto tornerà sul grande schermo con Beetlejuice Beetlejuice, l'attesissimo sequel di Beetlejuice di Tom Burton.

Per altri contenuti guardate il trailer di Miller's Girl.