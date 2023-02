Jenna Ortega, The Weekend e Barry Keoghan insieme per un nuovo film di Trey Edward Shults

Quasi nessun dettaglio, e neanche un titolo per ora: ma al pubblico basta conoscere questi tre nomi per essere già entusiasti del progetto: Jenna Ortega, The Weekend e Barry Keoghan. Innanzitutto, si ha il debutto cinematografico di The Weekend, e lo fa con grande classe.

Il cantante si affiancherà infatti a due nomi che si stanno facendo ampia strada nel mondo cinematografico. L'attrice Jenna Ortega presenterà una puntata del SNL, Saturday Night Live a brevissimo: l'11 Marzo. La Ortega, insieme a Travis Kelce, sarà la presentatrice della serata. Come molti di voi sapranno, sarà anche impegnata con le riprese della seconda stagione di Mercoledì di Tim Burton. Già ci sono state delle dichiarazioni al riguardo da parte dei creatori Al Gough e Miles Millar: “Abbiamo una tabella di marcia e vorremmo avere percorsi lungo quella mappa che ti portino in direzioni inaspettate. Quindi, siamo aperti a tutto. Vogliamo esplorare l’amicizia con Enid in ogni modo. Non vogliamo precluderci nulla, essere indirizzati male dalle critiche di alcuni fan o cose del genere”.

Barry Keoghan, ultimamente tra i protagonisti di The Banshees of Inisherin - Gli spiriti dell'isola, ha inoltre interpretato il ruolo di Joker in The Batman con Robert Pattinson.

Sarà Trey Edward Shults a dirigere il film, il cui soggetto è stato scritto da lui e Tesfaye. La produzione, invece, sarà affidata ai due e a Fahim, Harrison Kreiss, Kevin Turen, e alla Ortega.