Jenna Ortega, la star di Mercoledì protagonista di Winter Spring Summer or Fall

Jenna Ortega e Percy Hynes White torneranno a lavorare insieme dopo aver recitato sul set di Mercoledì, nel film Winter Spring Summer or Fall, dramma romantico e opera prima di Tiffany Paulsen. Nella serie Netflix Ortega interpreta la giovane protagonista della famiglia Addams mentre Hynes White interpreta Xavier.

Winter Spring Summer or Fall racconta la storia di due adolescenti (Ortega e Hynes White) che s'incontrano e s'innamorano in quattro giorni importanti dell'anno. Il film è stato scritto da Dan Schoffer e successivamente revisionato dalla stessa regista.



Paulsen proviene proprio dal mondo della sceneggiatura e con questo film debutta per la prima volta dietro la macchina da presa. Il produttore Brad Kevroy ha elogiato la bravura di Jenna Ortega e della regista:"Jenna ha un enorme talento come attrice e produttrice e sappiamo che sia lei che Percy conferiranno profondità ai loro ruoli e insieme all'esperienza di Tiffany con i personaggi e alla sua visione del film, non faranno altro che migliorare la sceneggiatura di Dan".



Jenna Ortega è diventata famosa in tutto il mondo proprio recentemente grazie all'interpretazione dell'iconico ruolo di Mercoledì Addams - ecco il trailer di Mercoledì - nella serie tv omonima, in parte diretta da Tim Burton, al fianco della storica interprete del personaggio, Christina Ricci, e di Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia.



