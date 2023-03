Jenna Ortega di Scream 6 compra un telefono a conchiglia: 'Voglio prendermi una pausa'

Jenna Ortega tornerà sul grande schermo in Scream 6, in uscita il prossimo 9 marzo, ma la giovane attrice di Coachella Valley ha dichiarato di voler prendersi una pausa dai mille impegni che la sua carriera da attrice richiede. Sembrerebbe che per "staccare" abbia addirittura comprato un cellulare a conchiglia.

Così ha dichiarato Ortega in un'intervista a Elle. "C'è un mese in particolare nel quale voglio dare tutta me stessa, perciò ho chiarito molto esplicitamente che mi prenderò trenta giorni di pausa. Ho intenzione di viaggiare, e, per farlo, ho appena ricevuto un telefono a conchiglia. Insomma, rimarrò nascosta per un po'. Devo lavorare in base al programma e assicurarmi che quel mese rimanga scoperto." Non per questo saranno tutte rose e fiori: "Tutto ciò ha anche un risvolto parecchio stressante, perché mi ritrovo a pensare: 'Oh, mio Dio, posso dire a questo regista che non ho intenzione di lavorare per le prossime due settimane? Posso?' Non lo so... ma non per questo smetto di dettare le regole". Speriamo soltanto che l'attrice non si pentirà delle proprie scelte: in un recente intervento, Jenna Ortega si è definita "devastata" per non aver partecipato alla quarta stagione di You.

Ha inoltre aggiunto: "Se voglio realizzare così tanti film e interpretare così tanti personaggi, o magari dirigere e scrivere colonne sonore, posso farlo direttamente dal mio cortile. Non serve proiettare tutto nella grande scala. Ma, in fin dei conti, tutte le questioni secondarie che derivano dal mio lavoro mi fanno quasi pensare che non ne valga la pena. Non voglio sentirmi come un cartellone pubblicitario ambulante, perché è una sensazione davvero, davvero spaventosa, ti fa sentire con sempre meno controllo sulla tua vita. È come se avessi visto molte persone o conoscessi molte persone che hanno ceduto di fronte a una pressione simile. No, non voglio arrivare a dover appartenere a tutto oppure a niente".

Le auguriamo tutto il riposo possibile, viste le ottime performance attoriali nei suoi ultimi show. In un'altra intervista, invece, Jenna Ortega si è dichiarata stanca degli stereotipi sugli adolescenti nei film e nelle serie tv.