Jenna Ortega, la popolarità a casa non conta: 'Mi fanno ancora lavare i piatti'

Jenna Ortega: una delle giovani attrici più conosciute e di successo degli ultimi tempi. Una carrellata di ruoli iconici e il successo stratosferico arrivato con la parte di Mercoledì nella serie di Tim Burton: sta crescendo una stella. Nonostante questo però i genitori si preoccupano di farle 'mantenere i piedi per terra'.

In una recente intervista per People, la giovane attrice ha dichiarato che: "Mi piace tornare a casa nella Coachella Valley e vedere la mia famiglia e i miei amici che sono stati con me fin dal primo giorno. È bello averli sempre al mio fianco. Torno a casa dal set e non dimenticano di dirmi che ci sono dei piatti nel lavandino che mi aspettano. Mi tengono i piedi per terra".

Insomma: non importa quanto denaro incassi, quanto successo abbia, i genitori di Jenna Ortega saranno sempre lì pronti a ricordarle delle faccende di casa da sbrigare. L'attrice parla con molto affetto dei due, mettendosi anche nei loro panni: "Credo sia difficile per loro vedermi sempre meno. Sono una ragazza piccola, viaggio molto. Sono più preoccupati per l'aspetto della sicurezza. Ma vogliono solo che io sia brava. Sono molto, molto fortunata. Ho dei genitori fantastici. Vogliono solo che io sia al sicuro e felice", ha dichiarato.