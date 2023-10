Da Jenna Ortega a Mia Goth: chi sono le nuove scream queen di Hollywood?

Era il 1978 quando Jamie Lee Curtis veniva ufficialmente proclamata la prima scream queen del grande schermo, grazie alla sua partecipazione al film Halloween di John Carpenter. Nel corso dei decenni in molte si sono aggiunte alla lista ed altre ancora sicuramente ne arriveranno. Al momento però, siamo sicuramente in buone mani con Jenna Ortega.

Se siete rimasti aggiornati con alcune delle produzioni per il grande e piccolo schermo di genere horror infatti, conoscerete sicuramente almeno alcuni di questi nomi che hanno certamente del potenziale come scream queen.

Ma anzitutto partiamo proprio da lei, Jenna Ortega è ormai celebre per il suo ruolo nella serie Mercoledì di Tim Burton. Sicuramente un ruolo che le ha fatto fare un grande balzo in avanti a livello di notorietà ma che è anche meritato, visto il suo talento nel lanciare grida in Scream 6.

Altro nome da fare è quello di Natalia Dyer, la Nancy di Stranger Things ha sicuramente dimostrato di essere una agguerrita rivale, specie se avete avuto modo di vederla nel suo ruolo nel film Velvet Buzzsaw, un originale Netflix.

Non andando molto lontano anche la performance della giovane Sadie Sink nella serie di film Fear Street ha permesso a quest'ultima di dimostrare il suo valore nell'essere la vittima perfetta da perseguitare nei film dell'orrore.

Ed ultima, ma non certo per importanza, anche Mia Goth nelle folli pellicole dirette da Ti West ci ha fatto capire che ha talento da vendere quando si tratta di lasciarsi andare alle espressioni più folli che si possano vedere sullo schermo.

Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione di Pearl. Oltretutto, vi siete mai chiesti perché ci piacciono i film horror?