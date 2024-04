Jenna Ortega, la prima foto del nuovo film Winter Spring Summer or Fall

Jenna Ortega sarà protagonista di Winter Spring Summer or Fall, dramma sentimentale diretto da Tiffany Paulsen. Da qualche giorno, è possibile trovare in rete la prima immagine ufficiale della pellicola.

La fotografia, che potete trovare all'interno della fonte di questo articolo, è stata pubblicata dal sito ufficiale del Tribeca Film Festival. Il film farà infatti il suo debutto nel corso della prestigiosa manifestazione, che si svolgerà tra il 5 e il 16 giugno 2024.

L'immagine mostra il personaggio interpretato da Jenna Ortega poggiare delicatamente la testa sulla spalla del co-protagonista, Percy Hynes White, con lo sguardo di entrambi rivolto a qualcosa che noi non possiamo vedere. I due attori hanno già lavorato insieme sul set di Mercoledì. Anche Adam Rodriguez sarà tra i membri del cast di Winter Spring Summer or Fall. Per quanto riguarda la trama, possiamo affidarci alla breve sinossi a nostra disposizione: il film narrerà "una dolce storia d'amore adolescenziale tra una ragazza geniale che mira ad entrare ad Harvard e un ragazzo tranquillo che si incontrano nel corso del loro ultimo anno del liceo". Il film, scritto da Dan Schoffer, è prodotto da Brad Krevoy, Josh Shader e David Wulf.

Come noto, Jenna Ortega sarà tra i protagonisti di Beetlejuice Beetlejuice, sequel del cult del 1988 diretto da Tim Burton. Il film arriverà nelle sale italiane il 5 settembre 2024. La collaborazione tra attrice e regista proseguirà anche con la seconda stagione di Mercoledì: l'uscita della serie su Netflix è prevista non prima del 2025.

Wish - Dvd è uno dei più venduti oggi su