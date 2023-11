Jenna Ortega:'É difficile essere come me, non si ha l'aspetto giusto per Hollywood'

La star di Mercoledì e You, Jenna Ortega, ha rilasciato un'intervista a Harper's Bazaar, nella quale ha ricordato la pressione subita durante il periodo dell'adolescenza, in cui tentava di conciliare i provini da attrice con il proprio percorso scolastico, senza dimenticare le difficoltà riscontrate a Hollywood.

"In quanto attrice bambina, ci sono due lavori che puoi ottenere: o sei la versione più giovane di qualcuna o interpreti la figlia di qualcuno, e non c'erano molti attori ispanici di spicco per i quali avrei potuto esserlo" ha spiegato Ortega, di origine messicana e portoricana.



"Quindi, molti dei lavori che avrei svolto crescendo non avrebbero mai funzionato, perché non avevo un certo aspetto. È stato davvero difficile sentire che qualcosa che non potevi cambiare era ciò che ti impediva di avere successo" prosegue Ortega "Da bambina mi veniva sempre detto cosa avrei dovuto e non dovuto fare, in che modo avrei dovuto farlo. Dove dovrei andare e cosa sarebbe meglio per me".



Una situazione che ha inciso pesantemente sulla sua autostima di Jenna Ortega, una delle nuove scream queen di Hollywood, tanto da volere, per un certo periodo, tingersi i capelli di biondo come Cenerentola. Poi le cose cambiarono:"Pensai 'Non voglio che altre ragazzine guardino lo schermo e sentano di dover cambiare il loro aspetto per essere considerate belle o degne. Non sono nata in un Paese di lingua spagnola, non ho trascorso molto tempo in Messico e non sono mai stata a Porto Rico quindi c'è la sensazione di non essere abbastanza degna di essere una rappresentante adeguata. Ma voglio che tutte le persone di origine latina possano vedersi sullo schermo, voglio sentire che potrei aprire le porte ad altre persone".

