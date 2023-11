Jenna Ortega diventerà protagonista di Scream 7 oppure lascerà la saga?

La saga di film lega-sequel di Scream iniziata con Scream 2022 e proseguita con Scream 6 ha subito uno scossone in queste ore a causa del licenziamento di Melissa Barrera da Scream 7, prossimo film previsto per il 2024.

Il nuovo regista di Scream 7 Christopher Landon aveva risposto al licenziamento della sua attrice della protagonista tramite un post successivamente cancellato nel quale chiariva ai fan che la decisione era arrivata dai piani alti e che nessuno all'interno del cast e della troupe, lui per primo, la condivideva né se lo aspettava, ma molti spettatori adesso si chiedono che cosa ne sarà delle sorelle Carpenter, le protagoniste del nuovo corso della saga di Scream interpretate rispettivamente da Melissa Barrera e dalla star di Mercoledì e X Jenna Ortega.

Come saprete, la presenza di Jenna Ortega in Scream 7 era stata messa in discussione già nei mesi scorsi, con l'attrice ormai diventata una superstar mondiale grazie al successo di Mercoledì e richiestissima da diverse produzioni: per il momento non è dato sapere se il suo personaggio, Tara Carpenter, tornerà anche in Scream 7, ma è stato riferito che a causa del licenziamento di Melissa Barrera (interprete della sorella maggiore di Tara, Sam) la sceneggiatura del film dovrà essere 'riscritta quasi da zero'. In quest'ottica si aprono due possibilità, ovvero fare di Tara/Jenna Ortega la protagonista assoluta di Scream 7 (spiegando narrativamente l'assenza di Sam) oppure dedicarsi a nuovi personaggi, cosa che però impedirebbe al settimo episodio di proseguire la storia iniziata dai precedenti due capitoli.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, rimanete sintonizzati sui canali di Everyeye.