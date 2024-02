Jenna Ortega, nuovi dettagli sul ruolo della star in Beetlejuice 2

Beetlejuice 2 arriverà in sala quest'anno: come spesso accade per i titoli più attesi, le parole dei membri del cast giungono per soddisfare (o, eventualmente, per stuzzicare ancora di più!) le inevitabili curiosità del pubblico.

Se le dichiarazioni di Micheal Keaton a proposito delle tecnologie utilizzate in Beetlejuice 2 ci hanno fatto intuire qualcosa su quella che sarà l'estetica del film diretto da Tim Burton, Jenna Ortega ci regala alcuni dettagli in più sul ruolo che interpreterà nella pellicola, che come noto sarà quello della figlia di Lydia Deetz (interpretata da Wynona Rider). L'occasione è una lunga intervista a Vanity Fair, in cui l'attrice si sofferma sulla rapida evoluzione della sua carriera e sui diversi progetti che la vedranno impegnata nei prossimi tempi.

Tra questi, oltre alla seconda stagione di Mercoledì, c'è anche l'attesissimo Beetlejuice 2. Alla domanda del giornalista Anthony Breznican a proposito del personaggio che interpreterà, l'attrice risponde: "Non so quanto mi sia permesso dire, ma sono la figlia di Lydia Deetz, quindi lo rivelerò. Direi che è strana, ma in un modo diverso e non nel modo che ti aspetteresti. La relazione tra Lydia e Astrid, il mio personaggio, è molto importante. Ed è anche molto strano, perché si dovrà recuperare e mettere insieme i pezzi del passato di Lydia. Penso che sarà qualcosa di bello per chiunque ami il suo personaggio e sia impaziente di vederlo nuovamente in scena".

L'intervistatore, a questo punto, fa un'osservazione: "Sto cercando di immaginare come sia la figlia di Lydia. Se penso alla figlia ribelle e stramba di Lydia, mi immagino qualcuno di luminoso, solare, allegro". Ortega si mette a ridere ed entra nel merito: "Non direi proprio che è brillante e solare. Non si trova all'estremità opposta dello spettro, ma ogni bambino che diventa adolescente vuole distaccarsi dai genitori, andando subito contro ciò che questi ultimi amano. Quindi credo che un po' si tratti di questo. Non mi vesto di rosa e non sono una cheerleader, però mi contrappongo almeno un po' alla storia o al passato di mia mamma. Ci scontriamo abbastanza".