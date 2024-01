Jenna Ortega al centro di un assurdo rumor su Henry Cavill, Superman e Zack Snyder

Jenna Ortega, Henry Cavill e Zack Snyder: sembra l'inizio di una barzelletta anche perché questo trio di nomi non ci dice proprio niente. Se gli ultimi due sono legati dall'eroico universo DC, la star di Mercoledì si "intrufola" per rimanere al centro di un rumor piuttosto bizzarro.

Come troppo spesso ci si dimentica, le star di Hollywood oltre la fama sono esseri umani con le propri gusti cinematografici, indipendentemente da film e serie TV in cui questi hanno recitato. E se la cupa primogenita degli Addams è più incline alla poesia crepuscolare, nella realtà Jenna Ortega ha mostrato di apprezzare particolarmente i cinecomic. In particolare, l'attrice avrebbe rivelato di adorare Man of Steel di Zack Snyder: "Sono stata ossessionata da questo film da quando è uscito - ha detto Ortega a Vogue - Lo trovo molto sottovalutato. Zack Snyder è davvero un genio”. L'Uomo d'Acciaio è stato il primo capitolo del DCEU oltre a segnare il debutto di Henry Cavill nei panni di Superman: tuttavia, Man of Steel non ha mai avuto un sequel e mai lo avrà considerati i piani di James Gunn e Peter Safran per rivoluzionare il franchise e dire addio al passato ( e anche a Henry Cavill).

Le parole dell'attrice hanno raggiunto presto i fan di Zack Snyder, ancora profondamente segnati dalla burrascosa fine del rapporto lavorativo tra il regista e DC Studios, mandandoli in visibilio. Tuttavia, pare che il supereroe preferito di Jenna Ortega non sia Superman bensì Miles Morales, e di aver letto tutti i fumetti sul quinto Spider-Man. Che questa passione possa spingere l'attrice verso l'MCU? Al momento sembrerebbe di no: Jenna Ortega è attualmente in trattative per Klara e il sole, il nuovo film di Taika Waititi e tra Mercoledì 2, Miller's Girl e Beetlejuice, il 2024 sarà un anno molto impegnativo per giovane attrice.