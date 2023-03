Jenna Ortega e Camila Mendes insieme nel nuovo film della A24, Alba

Jenna Ortega e Camila Mendes dopo il successo su Netflix saranno protagoniste del nuovo film prodotto dalla A24 intitolato Alba e adattato dall’opera teatrale spagnola La Casa di Bernarda Alba di Federico Garcia Lorca.

La casa di produzione A24, dopo averci deliziato con prodotti di altissimo livello quali Midsommar, Minari e il candidato agli Oscar Everything Everywhere All at Once, di cui vi lasciamo la recensione, prepara i lavori per la sua prossima opera, Alba, che sarà diretta dalla regista cilena Francisca Alegria e le cui riprese dovrebbero cominciare nell’estate del 2023.



Il pezzo teatrale da cui è tratto e che ha già ricevuto diversi adattamenti in varie lingue, racconta dello strano e rigoroso lutto di otto anni imposto alla madre e alle figlie da Bernarda Alba in seguito alla morte del marito e di tutte le tensioni familiari che ne deriveranno.



Jenna Ortega, salita di recente agli onori della cronaca grazie alla sua performance nella serie Netflix Mercoledì si unirà alla star di Riverdale Camila Mendes e, stando a quanto riportato da Geek Vibes Nation, a Danny Ramirez, che abbiamo potuto vedere in Top Gun: Maverick come Mickey Garcia.

Ancora non sono stati rivelati i personaggi che gli attori interpreteranno nel film.



Una nuova occasione per vedere in scena le due giovani star e in particolare la magnetica Jenna Ortega che potremo ritrovare di nuovo anche nei panni di Tara Carpenter in Scream VI, di cui potete trovare qui i poster promozionali.