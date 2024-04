Jenna Ortega è Batgirl per il DCU: il fan-trailer che vi convincerà

Il film su Batgirl di Adil El Arbi e Bilall Fallah non vedrà mai la luce ma il riavvio del DCU di James Gunn potrebbe fornire nuove prospettive e per i fan c'è già la candidata perfetta:Jenna Ortega!

La star di Mercoledì trova una certa familiarità con le atmosfere dark e il ruolo di Barbara Gordon / Batgirl sembrerebbe calzarle a pannello come dimostrano le immagini fan-trailer diventato virale sul web. Il video è il prodotto di un abile taglia e cuci proveniente da altri film: troviamo le clip di The Batman di Matt Reeves, il commissario Gordon di JK Simmons, l'iconico Bat-segnale che ci catapulta nelle atmosfere suggestive di Batman con aggiunta di qualche scena rubata da The Fallout con protagonista Jenna Ortega (dove l'attrice interpreta un ruolo drammatico).

Ma il momento culminante del fan-trailer arriva proprio quando viene svelata la persona con la quale sta parlando Jenna Ortega e ci troviamo davanti Margot Robbie nei panni della dottoressa Harleen Quinzel, alias Harley Quinn. Un incontro che costruisce un interessante percorso verso un potenziale film: Batgirl si metterà contro proprio uno dei villain più iconici di Gotham City?Il film su Batgirl è ancora solo un sogno per i fan, resta da vedere se la DC Films coglierà l'opportunità di portare questa visione alla vita sul grande schermo e il debutto di Jenna Ortega come supereroe.

Al momento, i piani di James Gunn per Gotham City nel riavvio del DCU vedono in fase di sviluppo Batman: The Brave and the Bold con Alan Ritchson pronto a presentare la sua candidatura come nuovo Batman!

