Jeffrey Wright in trattative per The Batman: sarà il commissario Gordon?

Continua a prendere forma The Batman, il film di Matt Reeves sul giustiziere mascherato di Gotham: dopo Robert Pattinson ed Andy Serkis sembra infatti in procinto di essere ufficializzato l'annuncio di un altro tassello fondamentale nel puzzle dei protagonisti.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, infatti, l'attore di Westworld Jeaffrey Wright sarebbe in trattativa con la produzione per interpretare il commissario Gordon. Wright, che oltre a Westworld abbiamo visto nella saga di Hunger Games ed in film come The Manchurian Candidate, 007: Casino Royale e 007: Quantum of Solace, andrà quindi ad ereditare il ruolo che fu di Gary Oldman nella trilogia di Christopher Nolan e di J. K. Simmons in Justice League.

Non ci sono per ora ulteriori aggiornamenti sullo stato delle trattative, ma le fonti sembrano essere piuttosto affidabili. Certo, del Batman di Reeves c'è ancora tanto da scoprire: qualcuno, ad esempio, ha già provato ad immaginare un Enigmista interpretato da James McAvoy e, a dirla tutta, non sembra per nulla una cattiva idea!

Certo, l'ultima parola spetta ovviamente a Matt Reeves. Chissà che intanto il regista, nella pletora di attori e attrici che farebbero carte false pur di entrare nel giro di Gotham, non stia intanto valutando anche la candidatura di Rihanna come nuova Poison Ivy.