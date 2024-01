Jeffrey Wright scoppia in lacrime dopo la nomination Oscar 2024: il video è commovente

Tra le candidature ai premi Oscar 2024, c’è quella di Jeffrey Wright, alla sua prima nomination, per la sua interpretazione in American Fiction.

L’attore ha una carriera di lunga data, con partecipazioni in pellicole e serie Tv decisamente importanti (Westworld, Boardwalk Empire, Batman, The French Dispatch), ma la sua prima nomination è arrivata quest’anno agli Oscar 2024 per il ruolo di Monk in American Fiction. Queste le parole di Wright un video molto commovente pubblicato dal canale ExtraTv su Youtube:

“Sono tutti molto orgogliosi, devo dire. La prima persona che ho riconosciuto è stata mia madre. C'è una sua foto proprio lì, quindi sì... io e lei abbiamo avuto un momento. Mio figlio ha visto il film e mi ha detto: 'Sai, vedo molto di me stesso nel personaggio che interpreti, ma è anche un bellissimo omaggio alla nonna', e io gli ho risposto: 'Sì, hai capito'. Quindi, sì, è stata la prima con cui ho parlato questa mattina.”

American Fiction segue la storia di “Monk (Wright), un romanziere frustrato e stufo dell'intrattenimento nero che si basa su tropi stanchi e offensivi. Per dimostrare il suo punto di vista, scrive un libro stravagante sotto falso nome, che però lo proietta nella fama che dice di disprezzare e lo dipinge come un ipocrita.”

