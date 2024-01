Jeffrey Wright rifiutò di censurare la parola con la n:'Andai via dal film'

Nel corso di una roundtable con i colleghi del film American Fiction, la star di The Batman Jeffrey Wright ha parlato del doppiaggio che ha dovuto realizzare per una versione alternativa del film Cavalcando col diavolo di Ang Lee. L'attore ha ricordato un contrasto avuto durante la lavorazione a causa della censura di una parola.

Nel film Cavalcando col diavolo, Jeffrey Wright interpreta un ex schiavo che combatte dalla parte della Confederazione.

"In questa scena in cui ha il culmine del suo risveglio e del suo bisogno di emanciparsi dice 'Essere amico di quell'uomo non era diverso dall'essere il suo n****. E non sarò mai più il n**** di nessuno'. Ed è una dichiarazione così auto-valorizzante e di comprensione della parola".



All'epoca, tuttavia, lo studio chiese a Jeffrey Wright - che da tempo chiede un crossover tra Westworld e The Batman - di sostituire la parola 'n' con un'altra parola. Una richiesta che non è stata accolta dall'attore, che rispose:"'No, questo non sta accadendo'. Sono uscito dalla porta e sono andato alla mia auto. E trovarono un altro attore per venire a fare quella singola parola, apparentemente, in modo che le persone sull'aereo si sentissero a loro agio nell'oscurità della loro ignoranza riguardo al linguaggio razziale".



Cavalcando col diavolo uscì al cinema nel 1999 ed è basato sul romanzo Woe to Live On di Daniel Woodrell. Nel film recitarono anche Tobey Maguire, Skeet Ulrich, Jewel Kilcher, Simon Baker e Jim Caviezel.

Al film partecipò anche l'attore inglese recentemente scomparso Tom Wilkinson, uno degli interpreti più importanti del cinema britannico degli ultimi decenni.