Jeffrey Wright si prepara a The Batman leggendo The Long Halloween

Dopo aver visto una breve anteprima di Jim Gordon in The Batman, vi segnaliamo questa nuova lettura dell'attore Jeffrey Wright che siamo sicuri farà felici tutti i fan del celebre personaggio dei fumetti DC.

L'interprete del Commissario Gordon ha voluto condividere su Instagram, con un post che potete vedere in calce alla notizia, la copertina di "Batman: The Long Halloween", commentandola così: "Un altro, per la cultura". Si riferisce ad un suo messaggio precedente, in cui aveva rivelato di essere impegnato nella lettura di "Batman: The Golden Age - Volume One".

Per chi non conoscesse The Long Halloween si tratta di una delle storie di Batman più famose, scritta da Jeph Loeb e disegnata da Tim Sale, ambientata durante il primo anno da supereroe di Bruce Wayne. Nelle pagine del fumetto si assiste alla lotta tra i protagonisti e una serie di minacce alla sicurezza di Gotham City, oltre al già citato Cavaliere Oscuro, troviamo anche Jim Gordon e Harvey Dent, e il misterioso villain Festa, responsabile di una serie di omicidi che sconvolgono tutti gli abitanti della celebre città. L'opera è stata pubblicata nel 1996 e si dice che sarà una delle ispirazioni maggiori per il regista Matt Reeves.

