Jeffrey Wright condivide un'immagine di The Batman: è il bat-segnale?

Nella giorno della festa degli innamorati dominata dal rosso vivido dell'amore, Matt Reeves ha scelto di mostrare finalmente ai fan e al grande pubblico una primo camera test di Robert Pattinson nel costume di Batman, spalancando del tutto le porte già semi-aperte dell'hype train, partito adesso a tutta velocità.

Tra intriganti teorie legate al simbolo di Batman e ad alcuni dettagli relativi al periodo d'azione del Cavaliere Oscuro di Pattinson, l'interprete del Commissario Gordon, Jeffrey Wright (No Time To Die, Westworld, The French Dispatch) ha condiviso via Twitter una criptica (ma neanche tanto) immagine in bianco e nero e fuori fuoco del film, dove vediamo solo un riflettore puntato verso il cielo.



Senza neanche starci troppo a pensare, questo dovrebbe essere un primissimo assaggio del nuovo bat-segnale di Gotham City, che ricordiamo nel The Batman di Matt Reeves avrà l'architettura urbana della splendida e gotica Glasgow, capitale economica della Scozia e terza città più grande del Regno Unito. Tornado comunque al bat-segnale, quello che non si intravede - ovviamente - è il simbolo di Batman che illumina il cielo, interessante soprattutto per capire se la forma rispetterà quella del simbolo sul petto.



The Batman vede nel cast anche Paul Dano nei panni dell'Enigmista e Colin Farrell in quelli di Pinguino, per un'uscita prevista nelle sale americane il 25 giugno 2021.