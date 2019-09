Jeffrey Dean Morgan in trattative per lo Shrine prodotto da Sam Raimi

Come riporta in queste ultime ore Discussing Film, a quanto pare l'amatissimo Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead, Rampage) sarebbe entrato in trattative per unirsi nel ruolo da protagonista nell'annunciato e atteso Shrine, adattamento cinematografico del romanzo di James Herbert prodotto da Sam Raimi (Spider-Man).

A distribuire il progetto ci penserà la Screen Gems, che tra gli ultimi film distribuiti può annoverare i successi di critica e pubblico Searching, Brightburn e i prossimi adattamenti cinematografici di Resident Evil e Monstar Hunter della Capcom. A produrre la trasposizione ci penserà invece - come detto - Raimi con la sua Ghost House Pictures.



A scrivere il progetto troveremo invece Evan Spilotopoulos, che con Shrine debutterà anche dietro la macchina da presa. Tra i suoi precedenti lavori da sceneggiatore spiccano titolo come La Bella e la Bestia live-action della Disney, il prossimo reboot di Charlie's Angels e l'annunciato Bright 2 in uscita su Netflix.



La storia di Shrine segue la vicenda di un giornalista caduto in disgrazia che scopre una serie di miracoli di natura apparentemente divina in una piccola cittadina del New England, cercando di sfruttare questi eventi per risollevare la sua carriera. Questi miracoli potrebbero però nascondere qualcosa di più oscuro del previsto.



Il film non ha ancora una data d'uscita ufficiale.