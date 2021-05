Jeffrey Dean Morgan, dopo The Walking Dead sfida il Diavolo nel trailer de Il sacro male

Sony Pictures Italia ha pubblicato il primo trailer ufficiale de Il sacro male, un nuovo horror prodotto da Sam Raimi e interpretato dall'amatissima star Jeffrey Dean Morgan.

L'attore di Watchmen di Zack Snyder, che ha raggiunto la fama mondiale grazie all'interpretazione del villain Negan nella fortunata serie tv The Walking Dead, affronterà il Diavolo nel film scritto e diretto Evan Spiliotopoulos.

La storia è quella di Alice, una ragazza non udente che, dopo una presunta apparizione della Vergine Maria, riacquista la capacità di sentire e di parlare ma soprattutto diventa in grado di guarire i malati. Molte persone, nell'udire la notizia, accorrono nella piccola città del New England per assistere ai miracoli della giovane ragazza, e tra loro anche un giornalista (Jeffrey Dean Morgan) che spera di rilanciare la propria carriera indagando su ciò che sta succedendo ad Alice. Il giornalista però, in seguito ad una serie di eventi terrificanti che sembrano scaturire proprio dalle le azioni di Alice, inizia a sospettare che dietro questi presunti miracoli possa esserci qualcosa di più sinistro.

Il sacro male è basato sul libro "Shrine", un bestseller scritto da James Herbert. La data di uscita italiana è stata fissata al 20 maggio. Quali sono le vostre aspettative? Il trailer vi ha catturato? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.