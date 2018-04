Jeffrey Dean Morgan ricorda il suo Watchmen: 'era troppo avanti'

Watchmen, il film diretto da Zack Snyder e basato sul graphic-novel monumentale di Alan Moore, è uscito nel 2009 e, nonostante acclamato da buona parte del pubblico, non ha incassato bene al botteghino.

Ed in una nuova intervista con Variety, l'attore Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead), che aveva partecipato alla pellicola prodotta dalla Warner Bros. Pictures, ricorda la pellicola: "sono orgoglioso del film. Le persone continuano a trovarlo, lo guardano e questo porterà la pellicola ad avere fan per sempre. Penso che Watchmen fosse troppo avanti per i tempi in cui uscì. Non so cos'altro dire, se non che sono orgogliosissimo della pellicola. Non tanto tempo fa, ho visto la seconda parte del film girando canale in tv e l'ho adorato. E' un bel film, grandioso".

Ora Watchmen diventerà una serie televisiva per HBO, sviluppato da Damon Lindelof.

In un'intervista di qualche tempo fa, Jackie Earle Haley, interprete del personaggio di Rorschach, ha spiegato che, per lui, c'erano anche dei piani per un sequel mai realizzato per un motivo ben preciso: "Da quanto ho capito, l'unica cosa che li ha bloccati dal realizzare un sequel è stato questo problema tra Warner Bros. e Paramount Pictures su chi avesse veramente i diritti".

