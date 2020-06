Jeffrey Dean Morgan sarà un nuovo Batman in The Flash: il sogno è realtà?

E' praticamente dalla sua apparizione in Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder che i fan vogliono vedere la star Jeffrey Dean Morgan nei panni del famoso Batman di Flashpoint, e stando a dei nuovi rumor sull'atteso cinecomic Flash con Ezra Miller il sogno potrebbe diventare realtà.

L'ultima clamorosa indiscrezione arriva dal rispettabile scooper Thomas Polito, che in passato si è dimostrato più volte affidabile e che ci informa che, sebbene i colloqui non siano ancora iniziati ufficialmente, Morgan si sarebbe incontrato con i produttori per una parte in Flash, che vedrà il protagonista viaggiare in una realtà parallela in cui Thomas Wayne è sopravvissuto a sua moglie Martha e suo figlio Bruce ed è diventato Batman per vendicarli.

E' stato già confermato che il film, diretto da Andy Muschietti, prenderà ispirazione dalla celebre storyline Flashpoint, che nei fumetti DC Comics introdusse questa versione alternativa del Cavaliere Oscuro, e lo scorso settembre Morgan aveva confermato a ComicBook di essere ancora interessato a riprendere il ruolo interpretato per la prima volta in una scena di flashback in Batman v. Superman: Dawn of Justice.

Rimanendo ancora con i piedi per terra, vi ricordiamo che il 22 agosto prossimo Warner Bros. e DC Films presenteranno ufficialmente tutti i progetti in arrivo nei prossimi mesi durante l'evento streaming DC FanDome, e con un po' di fortuna ne sapremo di più in quell'occasione.

