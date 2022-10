Jeffrey Dean Morgan e Guy Pearce protagonisti del thriller Neponset Circle!

Sembra essere ormai a buon punto la produzione del thriller Neponset Circle, pellicola che ripercorrerà la tragedia di un delitto irrisolto. A vestire i panni dei protagonisti saranno Jeffrey Dean Morgan e Guy Pearce noti al grande pubblico rispettivamente per The Walking Dead e Iron Man 3.

I due validissimi interpreti sono stati scelti per essere i volti di questo nuovo intrigante thriller. Non si sa molto sulla storia, oltre che parlerà di un delitto irrisolto rimasto nascosto negli archivi della polizia per diversi anni. A quanto A quanto pare, al centro ci sarà una vicenda tratta da una storia vera. Il pubblico avrà la possibilità di ripercorrere la scoperta e la rivelazione di questo misterioso delitto.

Mentre Jeffrey Dean Morgan si avvicina sempre di più all'atteso finale di The Walking Dead, sembra che la sua carriera non voglia assolutamente arrestarsi. L'attore comparirà, infatti, anche nello spin-off di Supernatural dedicato alla famiglia Winchester. Guy Pierce, invece, torna al cinema dopo diversi anni dedicati alla tv (un esempio è la recente Omicidio ad Eattown). A dirigere Neponset Circle sarà la regista Pauline Chan, che aveva già diretto Pearce in 33 Postcard. L'attore continuerà la sua collaborazione anche con il direttore della fotografia Toby Oliver mentre la distribuzione estera del film sarà curato dalla casa di produzione The Excharge.

Nonostante la sua lunga carriera nel cinema d'autore Guy Pierce spera ancora in un ritorno nell'MCU. Il personaggio non è mai stato particolarmente amato dai fan, che l'hanno sempre definito troppo caricaturale e poco approfondito. Cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti!