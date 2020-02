Jeffrey Dean Morgan è un detective in lutto nel trailer del thriller The Postcard Killings

RLJE Films ha svelato il primo trailer ufficiale del thriller investigativo The Postcard Killings, adattamento cinematografico dell'omonimo bestseller di James Patterson.

Il film, che segna il ritorno al cinema dell'amatissimo Jeffrey Dean Morgan a due anni dall'uscita di Rampage, racconta la cupa storia di un detective di New York City che è costretto ad indagare sulla morte della propria figlia, orribilmente assassinata e mutilata mentre era in luna di miele a Londra; per farlo si affiderà all'aiuto di una giornalista scandinava, e insieme i due scopriranno che altre coppie in tutta Europa stanno subendo un destino simile. L'indagine li metterà sulle tracce di uno spietato serial killer che annuncia il suo arrivo in città con una cartolina.

Nel cast, oltre a Dean Morgan, anche Famke Janssen, Cush Jumbo, Joachim Król, Steven Mackintosh e Dennis O'Hare.

All'interno della news potete godervi il trailer e scaricare anche la locandina ufficiale.

The Postcard Killings segna l'ennesimo adattamento cinematografico per un romanzo di James Patterson: dalla penna del celebre scrittore nel corso degli anni sono arrivati infatti i thriller Il Collezionista e Nella Morsa del Ragno, entrambi con protagonista Morgan Freeman nei panni dell'investigatore Alex Cross.

Il personaggio, protagonista anche del film Alex Cross - La Memoria Del Killer, tornerà prossimamente con una serie televisiva sviluppata da Amazon Studios.