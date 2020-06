Jeffrey Dean Morgan è il Batman perfetto in Flashpoint, ecco l'omaggio di un fan

Flashpoint è uno snodo fondamentale della narrativa dei fumetti DC e sono molti quelli che vedrebbero in Jeffrey Dean Morgan il perfetto Batman di quelle storie in un eventuale trasposizione cinematografica della run a fumetti. Il look di Thomas Wayne è stato già esibito dall'attore nel bistrattato Batman v Superman.

Proprio per dare un'idea di come potrebbe apparire l'attore nei panni del Cavaliere Oscuro, o meglio della sua versione distopica presente in Flashpoint in cui Batman è in realtà Thomas Wayne che da anni cerca vendetta per la morte del figlio, un fan ha postato su internet una vera custom figure della Hot Toys che ritrae il personaggio proprio con il volto di Jeffrey Dean Morgan. Potete osservare le immagini in calce a questa news. Inoltre, è presente anche una terza immagini che ritrae insieme il Batman di Dean Morgan e quello di Ben Affleck con tanto di costume indosso. Il risultato finale è a dir poco da brividi.

Sappiamo che l'attore di The Walking Dead e Watchmen spera ancora di tornare a essere Thomas Wayne e non ha fatto mistero di voler essere il protagonista di un eventuale adattamento cinematografico di Flashpoint, magari con ancora Ezra Miller nei panni di Flash.

In occasione del capodanno 2020, l'attore ha postato sul suo profilo Twitter un'immagine che lo vede tornare a indossare la celebre maschera del Comico, personaggio interpretato in Watchmen di Zack Snyder. Nella didascalia potevamo leggere: "Gus ha trovato la maschera del Comico. Mi calza ancora come un guanto. E appare anche meglio sopra i miei occhiali fichi. Brindo a un ritorno in maschera per il 2020". Che Morgan si stia riferendo a un suo potenziale ritorno al mondo dei cinecomic? Oppure di una possibile apparizione nella seconda stagione di Watchmen, serie HBO creata da Damon Lindelof, che tra l'altro deve ancora essere rinnovata ufficialmente?