Jeff Wadlow spiega perché la sua X-Force non ha mai visto la luce del sole

Come ormai saprete, in Deadpool 2 di David Leitch, in arrivo a metà maggio, vedremo la prima formazione cinematografica della X-Force, in attesa del film corale a loro dedicato.

Ci sta lavorando attivamente Drew Goddard, che sta scrivendo e dirigerà la pellicola corale sul supergruppo mutante, la cui uscita è rumoreggiata addirittura già per il prossimo anno. Ma prima di Goddard, a lavorare sulla X-Force era Jeff Wadlow. Ma la versione del regista di Kick-Ass 2 non ha mai visto la luce del sole... come mai?

"Avevo scritto una stesura del copione e alla Fox è piaciuta" ha spiegato Wadlow in una nuova intervista "Sono arrivati ad un punto critico in cui dovevano decidere se procedere con un film stand-alone su Deadpool o con la X-Force. Ho sempre adorato Deadpool e ho cercato di riabilitare il personaggio nella mia X-Force perché, come molti fan, penso che sia stato trattato malissimo in X-Men le origini: Wolverine. Ho parlato con Ryan Reynolds della mia versione di Deadpool ma il mio film su X-Force era incentrato maggiormente su Cable e i Nuovi Mutanti che diventavano questa unità paramilitare. E la Fox si è trovata a dover decidere tra la mia X-Force e il film di Deadpool".

"Fortunatamente hanno scelto la pellicola solitaria su Deadpool perché è grandiosa" continua il filmaker "Dovrei dire fortunatamente per il mondo e sfortunatamente per me. Adoro Ryan e adoro il film di Deadpool, non vedo l'ora di vedere Deadpool 2. E' stata una delusione personale ma questa è la vita quando lavori a queste pellicole cosi grosse.".

"Quando l'ho proposto alla Fox gli ho detto che volevo una pellicola sui mutanti che andavano alla scuola pubblica e non in quella privata, che non avevano un jet nei sotterranei o Patrick Stewart e Hugh Jackman" ha concluso.