Jeff Wadlow alla regia dell'adattamento cinematografico di Danger Girl

Era il 2017 quando veniva annunciato un adattamento cinematografico di Danger Girl. Da allora, il silenzio radio. Fino ad oggi. Come svela il The Hollywood Reporter, il progetto ha ottenuto nuova linfa vitale negli ultimi giorni.

Dopo il successo al box-office mondiale di film con protagoniste femminili come Captain Marvel o Wonder Woman, sembra che Hollywood non sia più insicura di portare sul grande schermo personaggi femminili d'azione. Ed è per questo che, come annuncia il The Hollywood Reporter, il film su Danger Girl sta per diventare realtà.

Jeff Wadlow è stato ingaggiato dalla Constantin Films per portare sul grande schermo il fumetto lanciato negli anni '90. Tra i produttori figurano Robert Kulzer, Jeremy Bolt e Adrian Askarieh. La stesura del copione più recente è stata scritta da Umair Aleem, con Wadlow che si occuperà della riscrittura.

Danger Girl segue le avventure di Abbey Chase, un'avventuriera che, in maniera riluttante, viene reclutata all'interno di un'organizzazione segreta. Abbey viene affiancata da Sydney Savage e Natalia Kassle in alcune avventure in giro per il mondo alla ricerca di oggetti misteriosi, tentando di tenerli lontani dalle mani della malvagia Hammer Syndicate.

Wadlow non è nuovo nel campo dei cinecomics avendo diretto, qualche anno fa, Kick-Ass 2, il quale, però, non è riuscito a incontrare i favori del pubblico e della critica.