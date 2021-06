Jeff Nichols svilupperà un nuovo film di fantascienza per la Paramount: i dettagli

L’agenda di Jeff Nichols si fa sempre più ricca di impegni, secondo gli ultimi rumors la Paramount Pictures sta sviluppando un nuovo film fantascientifico senza titolo del regista di Loving - L'amore deve nascere libero.

I dettagli sulla trama sono tenuti ovviamente top-secret, gli addetti ai lavori affermano che il progetto è ancora agli inizi e che Nichols prima scriverà e dirigerà un terzo capitolo del franchise di A Quiet Place, basato su un'idea originale di John Krasinski che ha diretto i primi due film, previsto per l'uscita il 31 marzo 2023.



Jeff Nichols e la Paramount sono chiaramente desiderosi di continuare a lavorare all'interno dei parametri del genere fantascientifico con questo nuovo progetto.



Il regista potrebbe essere meglio conosciuto per il thriller psicologico Take Shelter con Michael Shannon e Jessica Chastain, Mud con Matthew McConaughey e Loving - L'amore deve nascere libero, interpretato da Joel Edgerton e Ruth Negga. Tuttavia Nichols non è estraneo al mondo della fantascienza, il suo film del 2016 Midnight Special- Fuga nella notte è diventato una sorta di cult tra gli appassionati di genere, raccontando la storia di un uomo che cerca di tenere suo figlio con abilità speciali fuori dalla portata dei fanatici religiosi che lo ritengono un profeta.



Nell'attesa di scoprire qualcosa in più di questo nuovo progetto di Nichols con la Paramount leggete la nostra recensione di Loving e restate sintonizzati per saperne di più!