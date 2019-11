Jeff Goldblum su Woody Allen: 'Considererei l'idea di lavorare ancora con lui'

Jeff Goldblum, l'eclettica star di tanti dei nostri film preferiti, da Jurassic Park a Grand Budapest Hotel, da La Mosca a Thor: Ragnarok, si è espresso su un'eventuale futura collaborazione con il regista Woody Allen.

Allen, che in passato era stato accusato di molestie dalla figlia Dylan (senza però essere stato trovato colpevole dalle autorità competenti) ed è ora di nuovo al centro del mirino di Hollywood e dei media proprio per questa ragione, ha ricevuto diverse critiche, ma anche un certo supporto, da parte degli attori con cui ha collaborato nel corso della sua carriera.

Se infatti celebrità come Scarlett Johansson, Javier Bardem e Alec Baldwin hanno mostrato il loro sostegno nei confronti del regista, altri come Greta Gerwig, Timothée Chalamet e Rachel Brosnahan si dicono pentiti di aver lavorato con lui.

Ora anche Jeff Goldblum, durante un'intervista con iNews, ha espresso la sua opinione.

"Credo ci sia un presupposto d'innocenza fino a prova contraria. Quello che so è che mi sono divertito a lavorare con lui tanti anni fa, e ho anche conosciuto la sua band, una volta" ha raccontato l'attore.

"Nonostante ritenga estremamente positivo e neccessario questo movimento culturale [il #MeeToo], e lo supporto con tutto me stesso, e lo prendo assolutamente sul serio, ammiro anche il lavoro di Woody. Quindi considererei l'idea di lavorare nuovamente con lui, almeno fino a quando non verrà fuori qualcosa di più [negativo]" conclude in maniera diplomatica Goldblum.

Jeff Goldblum tornerà sul grande schermo per Jurassic World 3, assieme a Laura Dern e Sam Neill, mentre sul piccolo schermo è possibile vederlo nelle serie di Disney+ The World According to Jeff Goldblum e What If...?



L'ultimo film di Woody Allen, Un Giorno di Pioggia a New York, sarà nelle sale italiane dal 28 novembre, distribuito da Lucky Red.