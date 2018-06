Jeff Goldblum vuole tornare nel sequel de La Mosca!

Se siete fan del cult La Mosca, diretto nel 1986 dall'acclamato autore David Cronenberg, allora sarete di certo felici nel sapere che il protagonista Jeff Goldblum si è dichiarato entusiasta all'idea di un sequel.

In un'intervista concessa a Bloody Disgusting, l'attore ha spiegato che sarebbe interessato a lavorare su un sequel de La Mosca anche se il suo personaggio moriva al termine del primo film. Goldblum spiega che "potrei interpretare un nipote di Seth Brundle, o magari viene fuori che Seth Brundle aveva un fratello. Aveva un fratello che ritorna in qualche modo, non mi sembra così improbabile."

L'attore ha proseguito spiegando quanto abbia amato lavorare con il regista David Cronenberg e sarebbe più che felice di essere coinvolto in un sequel se mai Cronenberg decidesse di realizzarlo. La Mosca uscì al cinema nell'estate del 1986 e ricevette subito il plauso della critica. Il film racconta la storia di Seth Brundle (Jeff Goldblum), uno scienziato che sta mettendo a punto un sistema di teletrasporto. Nel tentativo di portare avanti i suoi esperimenti, decide di teletrasportare se stesso andando incontro a conseguenze terribili: una mosca, infatti, finisce accidentalmente nella macchina, e il dna dello scienziato ne viene intaccato.

Detta così può sembrare l'origin story di un supereroe, ma le cose prendono una piega a dir poco orrorifica quando il corpo del protagonista inizia a mutare e a deteriorarsi fino a diventare un ibrido mosca-umana. Il film vinse il premio Oscar per il miglior trucco e nel 1989 fu realizzato un sequel "non ufficiale", in cui né Cronenberg né Goldblum furono coinvolti.

Nel 2012 il regista aveva accettato di scrivere e dirigere un remake del film, ma il progetto non è mai decollato a causa di problemi di budget. La 20th Century Fox sta attualmente pianificando un remake, tuttavia l'attore è stato molto chiaro: tornerà solo qualora Cronenberg farà parte del progetto.

Jeff Goldblum è recentemente apparso sullo schermo in Jurassic World: Il Regno Distrutto e dà il volto al personaggio del Gran Maestro nell'Universo Cinematografico Marvel.