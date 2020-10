Jeff Goldblum senza tempo: ricrea la celebre posa di Jurassic Park, è boom di like!

Jeff Goldblum è ancora il più figo di tutti e la sua nuova foto postata sul social network Instagram sembra volerlo dimostrare: l'attore di Jurassic Park ha ricreato una celebre posa del primo film della saga, con qualche ruga in più e un colore di capelli diverso ma ancora una forma invidiabile!

Come al solito potete guardare l'immagine nel post in calce all'articolo e confrontarla con l'inquadratura estratta dal film. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che, dopo il cameo in Jurassic World 2: Il Regno Distrutto, Jeff Goldblum tornerà nella saga con Jurassic World: Dominion, qualche giorno fa rinviato dalla Universal e adesso previsto per il 10 giugno 2022. Insieme a lui torneranno anche i protagonisti originali della saga Laura Dern e Sam Neill, oltre ovviamente alle tante star di Jurassic World come Chris Pratt nei panni di Owen Grady, Bryce Dallas Howard nei panni di Claire Dearing, Jake Johnson nei panni di Lowery Cruthers, Omar Sy nei panni di Barry Sembène, Daniella Pineda nei panni di Zia Rodriguez, Justice Smith nei panni di Franklin Webb, Isabella Sermon nei panni di Maisie Lockwood, BD Wong nel ruolo del Dr. Henry Wu e Campbell Scott nel ruolo del Dr. Lewis Dodgson.

Tra le new entry anche Dichen Lachman, Scott Haze, Mamoudou Athie e DeWanda Wise, scritturati in ruoli attualmente sconosciuti.

