Jeff Goldblum, la star di Jurassic Park sarà in Asteroid City di Wes Anderson

Jeff Goldblum riprenderà presto il ruolo di Ian Malcolm in Jurassic World Dominion, che segnerà il ritorno dell'iconico trio originale nel franchise. Durante la sua ultima intervista a ComicBook, l'attore ha anticipato il suo prossimo ruolo nel nuovo film di Wes Anderson, Asteroid City.

Alla domanda riguardante quali dei suoi vecchi ruoli vorrebbe tornare ad interpretare, la star ha risposto:

"Ooh, bella domanda. Aspetta un minuto. Aspetta un minuto. Beh, mi piace poter lavorare nella serie di film un po' legati tra loro, anche se molto diversi, del grande Wes Anderson ", ha condiviso Goldblum. "È un genio. Lo adoro, e in effetti, non voglio anticipare nulla, ma c'è qualcosa, forse un po' gustosa, in questa prossima cosa che farà. Eravamo in Spagna e con un cast fantastico, come puoi immaginare, e ci siamo divertiti".

Anche se non si sa molto di Asteroid City, il cast del film sarà composto da Rupert Friend, Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Billy Murray, Bryan Cranston, Jeffery Wright, Tilda Swinton, Adrien Brody, Maya Hawke, Liev Schreiber, Sophia Lillis, Matt Damon, Fisher Stevens, Jason Schwartzman, Hope Davis, Tony Revolori e altri ancora.

In attesa di saperne di più, vi lasciamo con la nostra recensione di The French Dispatch, l'ultimo lavoro di Wes Anderson.