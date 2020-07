Jeff Goldblum rivela a modo suo le misure di sicurezza sul set di Jurassic World 3

Durante un'intervista con Entertainment Tonight, Jeff Goldblum ha commentato le misure di sicurezza prese da Universal per poter riaprire il set di Jurassic World: Dominion, le cui riprese sono ripartire nelle scorse settimane dopo il lungo stop causato dalla pandemia.

"In circa una settimana e mezzo, saremo diretti in Inghilterra, dove ci sono moltissimi protocolli. Saremo tutti molto al sicuro, credo" ha spiegato l'attore, di ritorno nella saga insieme agli altri membri del cast storico di Jurassic Park. "E gireremo Jurassic World. Ci hanno dato 109 pagine, hanno messo cuore, anima e tanti soldi per assicurarsi che potessimo lavorare al sicuro. Non vi annoierò con i dettagli, ma saremo tutti confinati in una sorta di bolla, l'intera troupe e cast. Con i test e tutto il resto... Sappiamo che sono tempi incerti, ma ci sentiamo al sicuro. Ci saranno Sam Neill, Laura Dern, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard; Colin Trevorrow alla regia, e ci sarà qualche dinosauro."

Nei giorni scorsi, alcuni rumor emersi in rete hanno affermato che la produzione di Jurassic World 3 si sarebbe fermata a causa di un membro della crew risultato positivo al Covid-19. Come riportato da Deadline, e confermato in seguito ufficialmente anche da Universal, si trattava però di informazioni inesatte, con le riprese del film che stanno proseguendo come previsto sotto la guida di Colin Trevorrow.



