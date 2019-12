Jeff Goldblum ripercorre in un video i riferimenti a... Jeff Goldblum nella musica hip-hop

Jeff Goldblum è noto principalmente per essere uno degli attori maggiormente iconici di Hollywood, grazie alla sua partecipazione in diversi franchise famosi in tutto il mondo come Jurassic Park e Independence Day, ma non tutti sanno che spesso si diletta nelle vesti di musicista jazz con la sua band, Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra.

Nella prima puntata di Between Lines, format online di Genius.com, Jeff Goldblum è intervenuto ripercorrendo alcuni dei più popolari riferimenti che la musica hip-hop gli ha dedicato nel corso degli anni, attraverso icone musicali come Eminem, Childish Gambino, The Notorious B.I.G. e Dr. Dre. Ognuno di loro ha fatto riferimento alla star di Jurassic Park nella loro musica.



Il risultato è un video spassoso, soprattutto grazie alla consueta verve di Goldblum, che commenta con grande passione e ironia i passaggi musicali a lui dedicati, che potete trovare nel video.

Jeff Goldblum ha partecipato recentemente a tre film, tornando ad interpretare il personaggio di Ian Malcolm in Jurassic Park - Il regno distrutto, diretto da Juan Antonio Bayona. Ha partecipato inoltre ai film The Mountain, diretto da Rick Alverson e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018.

Nel 2018 ha recitato anche nel film Hotel Artemis, per la regia di Drew Pearce.

Nelle ultime settimane Jeff Goldblum ha espresso la propria opinione su diversi film e franchise: Goldblum ha commentato il rientro di Spider-Man nell'MCU e soprattutto la star di Jurassic Park ha sostenuto Woody Allen, finito nell'occhio del ciclone nel periodo #MeToo.