Jeff Goldblum ricorda il suo debutto ne Il giustiziere della notte: 'Quante urla!'

Apparso di recente nella serie Disney+ Il mondo secondo Jeff Goldblum, la star di Jurassic Park ha raccontato il suo primo provino per Il giustiziera della notte, il cult del 1974 con Charles Bronson che ha firmato il suo debutto sul grande schermo.

"Era la mia prima vera audizione per un film" ha spiegato Goldblum ai microfoni di Cleveland.com. "Mi diedero solo alcuni dettagli della scena, e mi dissero che dovevo improvvisare insieme ad un altro paio di ragazzi. C'era altri cinquanta ragazzi di brutto aspetto che si pompavano in uno stato di isteria e malevolenza. Feci tutto il possibile, non c'erano donne o qualcuno che facesse la vittima ma dovevamo fare finta di essere cattivi, e gli sono piaciuto."

L'attore ha poi ricordato il primo incontro con il severisso Michael Winner, regista per cui nutre molta stima: "Michael Winner era conosciuto come un regista molto duro, e infatti durante la prima scena del mio primo film, mentre salivo le scale dell'appartamento di Charles Bronson nell'Upper East Side, mi urlò subito contro per le prove. Gridava in accento britannico 'Goldblum, inizia a recitare adesso!', una cosa del genere. Mio dio. Ma sapete una cosa? Aveva davvero un gran modo di dirigere."

Potete trovare il video del racconto a questo indirizzo, dove hanno raccontato il loro debutto attoriale anche star quali Natalie Portman, Terry Crews, Harrison Ford, Kerry Washington, Martin Freeman, Laura Dern, Kumail Nanjiani, Willem Dafoe, Kristen Bell, Jessica Lange, Michael Douglas, Maggie Gyllenhaal e Jamie Lee Curtis.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alle curiosità sulla carriera di Jeff Goldblum.