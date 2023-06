Jeff Goldblum si racconta, tra Jurassic World, Grand Budapest Hotel e Thor: Ragnarok

In una recente intervista, il celebre Jeff Goldblum - attore ricordato per Jurassic Park, Grand Budapest Hotel e svariate pellicole Marvel - svela i dettagli più inediti sulla sua lunga carriera e coglie l'occasione per parlare del rapporto con i registi Michael Winner e Wes Anderson.

Alla domanda sul perché non abbia mai palesato la sua identità ebraica, questa è stata la risposta dell'attore: "Ho partecipato a un film diretto dal meraviglioso Paul Schrader intitolato Adam Resurrected. Potrebbe sorprendere, ma in quell'occasione ho effettivamente recitato nei panni di un personaggio che aveva a che fare con la nazionalità ebraica".

Inoltre, ha ricordato alcune "particolari" esperienze sul set. Il suo esordio lavorativo con Michael Winner risale a Bauhaus66, e nella primissima scena "lui mi ha urlato davanti a tutti ancor prima che iniziassimo a girare, quando stavamo ancora facendo le prove. 'Goldblum! Inizia a recitare!'. E non è nemmeno la direzione peggiore che io abbia mai ricevuto! Sul set di The Sentinel, invece, era a dir poco adorabile con me". In un'altra occasione, Jeff Goldblum ha commentato il trio in Jurassic World - Il dominio.

Quanto al popolare film MCU Thor: Ragnarok – in cui Goldburn ha interpretato il Gran Maestro –, l'attore conserva un buon ricordo: "Taika [Waititi] è un regista spettacolare, per non parlare della fantastica sceneggiatura. E sul set continuavano a ripetere: 'Oh, ecco altre 10 idee. Continua a girare e pronuncia questo, questo e questo'. Ecco perché ho inventato un'infinità di cose. Mi sono divertito davvero molto, e ho avuto addirittura l'occasione per suonare il pianoforte! Mi dissero: 'E se il tuo personaggio del Gran Maestro fosse in una stanza meravigliosa del tuo palazzo... e avesse una band e una tastiera?'. Così ho girato il tutto, senza pensarci due volte".

Altrettanto entusiasmo è quello provato con Grand Budapest Hotel. "Ero onorato dall'opportunità ci lavorare con Wes Anderson" ha continuato. "Vuole sempre che il suo materiale sia reso meticolosamente. Ricordo di aver tenuto un discorso, ci avevo lavorato moltissimo e avevo cambiato un 'il' in un 'e', o magari il contrario. Non gli dissi nulla. Dopo un paio di riprese, però, venne da me e fece: 'Vedo che hai cambiato questa parola'. Al che, io: 'Sì, tanto non ha importanza. O almeno credo...'. La sua risposta: 'Sì, lo capisco. Ma per favore: attieniti a quello che c'è scritto'. Scenografie stupende, non ci sono dubbi... ma davvero molto, molto specifiche. Anderson ama gli attori e ha una creatività inesauribile".

A proposito, sapevate che Jeff Goldblum sarà in Asteroid City?