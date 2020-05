Jeff Goldblum: le migliori battute, da Jurassic Park a Independence Day

Icona del cinema e della cultura pop fin dagli anni '70, Jeff Goldblum è uno degli attori più talentuosi e carismatici della sua generazione, e molti dei film in cui è apparso non sarebbero gli stessi senza di lui. Ce ne sono così tanti che è difficile sceglierne uno, ma Screenrant ha provato ad elencare alcune delle sue battute più celebri.

Una delle battute più iconiche è senza dubbio "La vita trova sempre una strada", in Jurassic Park. L'attore, protagonista della docu-serie Disney+ Il mondo secondo Jeff Goldblum, interpreta il dottor Ian Malcolm, e pronuncia la frase, preoccupato e scettico, quando gli assicurano che i dinosauri non possono riprodursi da soli all'interno del parco.

Memorabile anche la battuta "Non era ancora il presidente!", che in Independence Day il suo personaggio, David Levinson, dice a suo padre. David, infatti, una volta aveva dato un pugno al futuro presidente degli USA per una storia di gelosia, ma appunto, quest'ultimo non era stato ancora eletto.

Nel remake di La Mosca, Goldblum è lo scienziato Seth Brundle, che sta mettendo a punto una macchina per il teletrasporto. "A cosa sto lavorando?" racconta alla bella Veronica (Geena Davis), senza sapere che è una giornalista. "Sto lavorando a qualcosa che cambierà il mondo e la vita umana come la conosciamo."

Nello stesso film, dopo la sconvolgente metamorfosi, Seth implora la stessa Veronica: "Aiutami... aiutami a essere umano."

Da ricordare, infine, una battuta che viene ripetuta praticamente in modo identico in due dei film più importanti. "Must go faster" (Devi andare più veloce). Jeff Goldblum la pronuncia la prima volta in Jurassic Park, quando la sua jeep è inseguita da un furioso T-Rex; la seconda volta, invece, l'attore è con Will Smith, e i due stanno cercando di sfuggire all'astronave aliena di Independence Day.

