Anche Jeff Goldblum dovrebbe tornare in Thor: Love & Thunder di Taika Waititi

Taika Waititi non è il solo ad apparire sui social in queste ore: dopo che il regista ha fatto chiarezza sul nome del Thor di Natalie Portman, la star Jeff Goldblum lo ha seguito a ruota stuzzicando i fan circa un suo potenziale ritorno in Thor: Love & Thunder.

Come ricorderete, in Thor: Ragnarok l'attore interpretava il Gran Maestro, uno dei personaggi di maggior successo della bellissima pellicola del 2017. Ora, la star de La Mosca e Jurassic Park ha gettato una grossa esca ai fan, sotto-forma di post su Twitter.

Il logo ritoccato per ricordare la presenza ingombrante del saccente Gran Maestro, insieme all'occhiolino che Goldblum ha indirizzato a Waititi, farebbe presupporre che il mitico attore tornerà anche per la nuova pellicola Marvel Studios, a tutti gli effetti un sequel di Ragnarok. Naturalmente per il momento non ci sono conferme ufficiali, quindi non ci resta che aspettare.

Come specificato nel riepilogo degli annunci sulla Fase 4 del MCU, Thor: Love & Thunder arriverà il 5 novembre 2021 e vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nel ruolo del Dio del Tuono. Il film sarà ambientato prima di Guardiani della Galassia 3, vedrà il ritorno di Tessa Thompson nei panni di Valchiria, primo personaggio apertamente LGBTQ nel MCU, ma soprattutto mostrerà il ritorno Natalie Portman nei panni di Jane Foster, che nel corso della pellicola diventerà il Potente Thor.